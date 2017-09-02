 Fırtına, G.Birliği'ni çalıştı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Fırtına, G.Birliği'ni çalıştı

    Fırtına, G.Birliği'ni çalıştı

    Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak kondisyon salonunda yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı bildirildi.

    Futbolcu izlemek için yurt dışına giden teknik direktör Ersun Yanal da antrenmanda yer almadı.

    Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavililer, 5 Eylül Salı günü Ersun Yanal yönetiminde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:43
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