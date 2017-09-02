Fırtına, G.Birliği'ni çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak kondisyon salonunda yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı bildirildi.
Futbolcu izlemek için yurt dışına giden teknik direktör Ersun Yanal da antrenmanda yer almadı.
Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavililer, 5 Eylül Salı günü Ersun Yanal yönetiminde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:43
-
Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?
Toplam 2
Yorum
calbekemanci valla hocam biz 2 den 2 oynadık nasıl bilmem durdurursunuz anlamam o adamlar duracak
-
Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 11
Yorum
PANİK TRANSFERİ PANİK TRANSFERİ yapılmamalı. Sonra bi çöp geliyor, yollamak için milyonlar döküyoruz. Baba kiralansın, seneye Asamoah'ı bonservissiz alırız.
-
Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 3
Yorum
ozi bravo başkan
Fırtına, G.Birliği'ni çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.