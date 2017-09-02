 Bayramınız mübarek olsun – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Bayramınız mübarek olsun

    Bayramınız mübarek olsun
    Trabzonspor kulübü, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesaplarından Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu adına paylaşılan mesajda, "Kurban Bayramınız mübarek olsun" denildi. Taraftarlar bu mesajı beğeni ve yorum yağmuruna tuttular.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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