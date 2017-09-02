Trabzonspor kulübü, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesaplarından Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu adına paylaşılan mesajda, "Kurban Bayramınız mübarek olsun" denildi. Taraftarlar bu mesajı beğeni ve yorum yağmuruna tuttular.