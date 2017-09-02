Bayram şekerleri: Sosa & Serdar
Transfer gündeminde ilk sırada yer alan Sosa ve Serdar için kulüpleriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği, bayram sonrasında bu transferlerin olumlu sonuçlandırılabileceği öğrenildi
Trabzonspor milli arada transfer harekatına hız verdi. Kadrosuna bir stoper ve bir de orta saha oyuncusu katmak isteyen bordo- mavili takım, listesinin ilk sırasında yer alan İtalya Seri A ekiplerinden Milan forması giyen Jose Sosa için son sortileri yapıyor. Geçen hafta yönetici Gençağa Meriç, İtalya'ya gitmiş ve Milan ile masaya oturmuştu. Kübünün 5.5 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmesi üzerine Trabzonspor yönetiminin kapıyı 2.5 milyon euro'dan açtığı belirtilmişti. Bu kez bizzat Başkan Muharrem Usta devreye girdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Milan kulübünün indirime gittiği ve bayram sonrasında bu transferin resmiyet kazanabileceği kaydedildi. Yönetimin oyuncuya ise yıllık 3 milyon euro vermeye hazırlandığı öğrenildi.
YANAL ONU BEKLİYOR
TEKNİK direktör Ersun Yanal da Arjantinli 10 numara Jose Sosa'yı bekliyor. Tecrübeli teknik adam, yönetimin transferi için yoğun uğraş verdiği tangocu yıldızın transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor. Yanal'ın yönetime, "Sosa bu ligi çok iyi tanıyor. Onu aldığımız taktirde önemli bir sorunumuzu halledeceğiz. Sosa bize kesinlikle katkı sağlayacaktır. Onun transferi çok şeyleri değiştirir" açıklamasını yaptı. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkan, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.
SERDAR ÇOK İSTİYOR
Bordo-mavili yönetim, stoper takviyesi için uzun süredir listenin başında yer alan Spartak Moskova takımından Serdar Taşçı transferini de olumlu sonuçlandırmak adına son görüşmelerini gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki savunmacının kulübüyle yaptığı son görüşmede Trabzonspor'a gitmesine onay verilmesini talep ettiği, bordo-mavili yöneticilerin de Serdar'ın bu tutumu karşısında bu işi bitirmek için yoğun uğraş verdiği ifade edildi. Trabzonspor yönetimi bayramdan sonra bu iki transferi de resmiyete dökmeye çalışacak.
YANAL ONU BEKLİYOR
TEKNİK direktör Ersun Yanal da Arjantinli 10 numara Jose Sosa'yı bekliyor. Tecrübeli teknik adam, yönetimin transferi için yoğun uğraş verdiği tangocu yıldızın transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor. Yanal'ın yönetime, "Sosa bu ligi çok iyi tanıyor. Onu aldığımız taktirde önemli bir sorunumuzu halledeceğiz. Sosa bize kesinlikle katkı sağlayacaktır. Onun transferi çok şeyleri değiştirir" açıklamasını yaptı. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkan, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.
SERDAR ÇOK İSTİYOR
Bordo-mavili yönetim, stoper takviyesi için uzun süredir listenin başında yer alan Spartak Moskova takımından Serdar Taşçı transferini de olumlu sonuçlandırmak adına son görüşmelerini gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki savunmacının kulübüyle yaptığı son görüşmede Trabzonspor'a gitmesine onay verilmesini talep ettiği, bordo-mavili yöneticilerin de Serdar'ın bu tutumu karşısında bu işi bitirmek için yoğun uğraş verdiği ifade edildi. Trabzonspor yönetimi bayramdan sonra bu iki transferi de resmiyete dökmeye çalışacak.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Bayram şekerleri: Sosa & Serdar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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