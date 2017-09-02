 Acil müdahale planı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Acil müdahale planı

    Acil müdahale planı

    Ersun Yanal, savunma ve orta saha kurgusunda bazı değişiklikler yapacak. Özellikle Kucka-Okay Yokuşlu ikilisinin dikkati çekilecek

    Göztepe deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası yoğun eleştiriye maruz kalan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal, takım içerisinde mini bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Özellikle savunma hattında değişiklik yapacak olan Yanal'ın orta sahada da Kucka- Okay ikilisini uyararak, Onazi'ye formayı verebileceği öğrenildi. Antrenman performanslarına göre karar verecek olan tecrübeli teknik adamın, milli maç arasında ise pilot takım 1461 Trabzon ile bir hazırlık maçı yapması bekleniyor.

    SIK SIK UYARI YAPIYOR
    Yanal'ın bu maçta daha çok yedek oyunculara forma şansı tanıyarak, tüm futbolcuların performanslarını görmeyi amaçladığı öğrenildi. Bu arada Yanal'ın antrenmanlarda hata yapan futbolcularını sık sık uyarması dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, Gençlerbirliği maçının mutlak kazanılması yönünde planlarını yapıyor.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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