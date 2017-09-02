Acil müdahale planı
Ersun Yanal, savunma ve orta saha kurgusunda bazı değişiklikler yapacak. Özellikle Kucka-Okay Yokuşlu ikilisinin dikkati çekilecek
Göztepe deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası yoğun eleştiriye maruz kalan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal, takım içerisinde mini bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Özellikle savunma hattında değişiklik yapacak olan Yanal'ın orta sahada da Kucka- Okay ikilisini uyararak, Onazi'ye formayı verebileceği öğrenildi. Antrenman performanslarına göre karar verecek olan tecrübeli teknik adamın, milli maç arasında ise pilot takım 1461 Trabzon ile bir hazırlık maçı yapması bekleniyor.
SIK SIK UYARI YAPIYOR
Yanal'ın bu maçta daha çok yedek oyunculara forma şansı tanıyarak, tüm futbolcuların performanslarını görmeyi amaçladığı öğrenildi. Bu arada Yanal'ın antrenmanlarda hata yapan futbolcularını sık sık uyarması dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, Gençlerbirliği maçının mutlak kazanılması yönünde planlarını yapıyor.
SIK SIK UYARI YAPIYOR
Yanal'ın bu maçta daha çok yedek oyunculara forma şansı tanıyarak, tüm futbolcuların performanslarını görmeyi amaçladığı öğrenildi. Bu arada Yanal'ın antrenmanlarda hata yapan futbolcularını sık sık uyarması dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, Gençlerbirliği maçının mutlak kazanılması yönünde planlarını yapıyor.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Acil müdahale planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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