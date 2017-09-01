 Töre dünden razı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Töre dünden razı

    Töre dünden razı
    Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna katılan 'ye, Trabzonsporlular, "Neden bize gelmedin?" diye sordu. Töre'nin "Bana bir teklif gelmedi, Yoksa Olcay abiyle oynamak isterim" diye cevap verdiği iddia edildi. Bir dönem ismi Trabzonspor ile anılsa da yönetimin transferi için resmi girişimler yapmadığı Gökhan Töre'nin bu açıklamasından sonra, bordo-mavili kulübün ne yapacağı merak ediliyor. Ancak 25 yaşındaki sağ kanadın sakat olması bu transferi zora sokan en büyük neden.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:41
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