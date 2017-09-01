Serdar geliyor
Spartak Moskova, “Yerine adam alırsak Serdar Taşçı’yı size satabiliriz” demişti. Rus ekibi dün Atalanta’nın stoperi Toloi’yi renklerine kattı. Artık gurbetçi yıldız bordo-mavili formaya yakın
BAŞKAN USTA İLE BULUŞTU
Sakatlığı nedeniyle önceki gün İstanbul'a gelen Serdar, Başkan Muharrem Usta ile buluşmuş ve son detayları masaya yatırmıştı. Bordo-mavili yönetim ve teknik heyetin istediği en önemli transferlerden olan Serdar'ın birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor. Rus ekibi ile şu ana kadar 67 maça çıkan, 3 gol atan ve 2 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, birkaç gün içerisinde KAP'a bildirilecek. Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı, geçen yaz transfer döneminde Başkan Usta'dan oğlunu almasını etmiş ama bu transfer gerçekleşmemişti.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
Serdar geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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