Serdar geliyor

Spartak Moskova, “Yerine adam alırsak Serdar Taşçı’yı size satabiliriz” demişti. Rus ekibi dün Atalanta’nın stoperi Toloi’yi renklerine kattı. Artık gurbetçi yıldız bordo-mavili formaya yakın

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uzun süredir peşinde olduğu stoper Serdar Taşçı'nın transferinde engeller ortadan kalktı. Taşçı'nın kulübü Spartak Moskova, bordo-mavili yönetime daha önce yapılan görüşmelerde,"Serdar Taşçı'yı ancak yerine bir futbolcu alabilirsek size satarız" şartını sunmuştu. Rusya'da dün transferin son günüydü ve umutlar iyice azalıyorken, müjdeli haber son dakikalarda geldi. Spartak Moskova dün kadrosuna Atalanta'dan Rafael Toloi'yi kattı. Serdar ile aynı mevkide oynayan Toloi, Trabzonspor'un Taşçı transferindeki problemi de ortadan kaldıracak. Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki savunmacıyla 3 senelik anlaşmaya bağlı olarak yıllık 2 milyon euro'ya, Spartak Moskova ile de 1.5 milyon euro'ya el sıkışmıştı.



BAŞKAN USTA İLE BULUŞTU

Sakatlığı nedeniyle önceki gün İstanbul'a gelen Serdar, Başkan Muharrem Usta ile buluşmuş ve son detayları masaya yatırmıştı. Bordo-mavili yönetim ve teknik heyetin istediği en önemli transferlerden olan Serdar'ın birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor. Rus ekibi ile şu ana kadar 67 maça çıkan, 3 gol atan ve 2 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, birkaç gün içerisinde KAP'a bildirilecek. Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı, geçen yaz transfer döneminde Başkan Usta'dan oğlunu almasını etmiş ama bu transfer gerçekleşmemişti.