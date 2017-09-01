 KAP’a bildiri: 454 milyon TL – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    KAP’a bildiri: 454 milyon TL

    KAP’a bildiri: 454 milyon TL
    Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklama ile 31 Temmuz'da negatif olarak görünen sermaye raporunu pozitife çıkardığını duyurdu. Mevzuat gereği bildirimde bulunan Trabzonspor bir batıklık olmadığını belirtirken; kulübün isim hakkı, lisans hakkı ve mevcut futbolcuların değerini 454 milyon 107 bin TL olarak açıkladı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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