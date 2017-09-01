KAP’a bildiri: 454 milyon TL

Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklama ile 31 Temmuz'da negatif olarak görünen sermaye raporunu pozitife çıkardığını duyurdu. Mevzuat gereği bildirimde bulunan Trabzonspor bir batıklık olmadığını belirtirken; kulübün isim hakkı, lisans hakkı ve mevcut futbolcuların değerini 454 milyon 107 bin TL olarak açıkladı.