 Kaleci Onur’a özel terapi – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Kaleci Onur’a özel terapi

    Kaleci Onur’a özel terapi
    Milli Takım'ın aday kadrosuna alınmayan Trabzonspor kaptanı Onur'a, teknik direktör Ersun Yanal moral verirken, takım arkadaşları da destek oldu. Deneyimli teknik adam, milli arada Onur ile özel görüşmeler yaparak, oyuncusunun motivasyonunu üst seviyeye çıkarmaya çalışacak. Onur ile Yanal sık sık sohbet ediyor.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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