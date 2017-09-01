 Junuzovic artık zor – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    artık zor

    Junuzovic artık zor

    Avusturyalı 10 numara “Gelmek istiyorum” dedi ancak Werder 6 milyon euro’da diretince görüşmeler tıkandı

    Trabzonspor'un bir dönem çok istediği Zlatko , menajeri aracılığıyla Trabzonspor yönetimine haber yollayarak, "Kulübüm ile anlaşılırsa ben yeniden görüşmeye hazırım" dedi. Ancak Werder Bremen'in 29 yaşındaki 10 numara için 6 milyon euro'dan aşağıya inmemesi nedeniyle görüşmeler tıkandı. Bu rakamın bordomavili kulüp tarafından oldukça yüksek bulunduğu ifade edildi. Trabzonsporlu yöneticilerin, ile ilgili olarak, "Biz transfer etmek için tüm şartları zorladık ancak Junuzovic aynı hamleleri yapmadı. Bu nedenle şu aşamada transfer çok zor" yorumunda bulundu.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:13
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