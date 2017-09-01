 Görev bekliyor – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Görev bekliyor

    Görev bekliyor
    Altyapıdan yetişen, 1461 Trabzon ve Şanlıurfaspor'da kiralık forma giydikten sonra geri dönen Batuhan Artarslan, görev bekliyor. Teknik direktör Yanal'ın sezon başı hazırlık kamplarına dahil ettiği ve takımda tuttuğu 23 yaşındaki orta saha, daha önce sadece 2014-15 sezonunda Trabzonspor formasıyla Avrupa Ligi'nde Rostov ile yapılan karşılaşmada 11 dakika süre almıştı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Görev bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.