Altyapıdan yetişen, 1461 Trabzon ve Şanlıurfaspor'da kiralık forma giydikten sonra geri dönen Batuhan Artarslan, görev bekliyor. Teknik direktör Yanal'ın sezon başı hazırlık kamplarına dahil ettiği ve takımda tuttuğu 23 yaşındaki orta saha, daha önce sadece 2014-15 sezonunda Trabzonspor formasıyla Avrupa Ligi'nde Rostov ile yapılan karşılaşmada 11 dakika süre almıştı.