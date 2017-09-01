Forvette dev rekabet

Burak'ın gelmesiyle hücum hattı zenginleşen bordo-mavililer, ilk 3 haftada 6 gol kaydetti, bu gollerin 4'ü forvetlerden geldi. Burak, sahada kaldığı 110 dakikada 3 gol kaydederken, 2 maçta 92 dakika süre alan Rodallega 1 gol attı. 2 maçta 88 dakika görev yapan N'Doye'nin ise siftahi yok. 3 forvetin forma için yarıştığı ve bu rekabetin teknik direktör Ersun Yanal'ı da memnun ettiği öğrenildi.



Geçen sezon sıkıntı yaşandı

Bu sezon forvet hattında büyük rekabet yaşanan Trabzonspor'da geçen yıl ise büyük sıkıntı hakimdi. Geçtiğimiz sezonu 2 forvetle tamamlayan ve ligde 34 haftada 39 gol atan Fırtına'da Rodallega 15 maçta 6, N'Doye ise 27 karşılaşmada 5 gol kaydetmişti. Ligin ilk devresinde kadroda yer alan forvetler Suk, Sheidaev ve Muhammet Demir ise ligde gol atamamıştı.