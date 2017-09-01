Fırtına’da dokuz eksik

Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmana milli takım kamplarında bulunan Durica, Kucka, Onazi, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Okay, Rahim Dursun, Abdülkadir ve Uğurcan katılmadı. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaparken, Yanal'ın takımda kalan oyuncular ile özel ilgilendiği gözlendi.