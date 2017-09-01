 Fırtına’da dokuz eksik – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Fırtına’da dokuz eksik

    Fırtına’da dokuz eksik
    Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmana milli takım kamplarında bulunan Durica, Kucka, Onazi, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Okay, Rahim Dursun, Abdülkadir ve Uğurcan katılmadı. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaparken, Yanal'ın takımda kalan oyuncular ile özel ilgilendiği gözlendi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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