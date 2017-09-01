 FIFA neşteri vuracaktır – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    FIFA neşteri vuracaktır

    FIFA neşteri vuracaktır
    Futbolda şike iddialarına ilişkin devam eden FIFA süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Saral, "FIFA, yerel federasyonlara yaptırım uygulayacak güce sahip. FIFA neşteri vuracak ve futbolda taşlar yerinden oynayacak" dedi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIFA neşteri vuracaktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.