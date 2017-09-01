Bursa'nın Yusuf ısrarı
Trabzonspor, 25 yaşındaki sol kanada talip olan Timsah’tan 2 milyon euro istedi Yusuf Erdoğan da yıllık 1.5 milyon euro talep edince transfer şimdilik yattı
YENİ TEKLİF YAPACAKLAR
Bu nedenle görüşmeler tıkanırken, Bursaspor'un yeni bir teklif ile Trabzonspor yönetiminin kapısını çalması bekleniyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Yusuf ile yeni bir mukavele yapılabileceği özellikle dile getiriliyor.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:11
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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