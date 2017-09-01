 Bursa'nın Yusuf ısrarı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Bursa'nın Yusuf ısrarı

    Bursa'nın Yusuf ısrarı

    Trabzonspor, 25 yaşındaki sol kanada talip olan Timsah’tan 2 milyon euro istedi da yıllık 1.5 milyon euro talep edince transfer şimdilik yattı

    Bordo-mavili takım ile sözleşmesini uzatması beklenen 'a Bursaspor talip oldu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Trabzonspor, Yusuf Erdoğan için 2 milyon euro bonservis bedeli talep edince, yeşil-beyazlı kulüp bu rakamı yüksek buldu. 25 yaşındaki sol kanat ile de görüşen Bursaspor, futbolcunun menajeri aracılığıyla talep ettiği yıllık 1 milyon 500 bin euro'luk rakamı oldukça yüksek olarak değerlendirdi.

    YENİ TEKLİF YAPACAKLAR
    Bu nedenle görüşmeler tıkanırken, Bursaspor'un yeni bir teklif ile Trabzonspor yönetiminin kapısını çalması bekleniyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Yusuf ile yeni bir mukavele yapılabileceği özellikle dile getiriliyor.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:11
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