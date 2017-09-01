 Biz günü kurtarmıyoruz – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Biz günü kurtarmıyoruz

    Biz günü kurtarmıyoruz
    Yönetici Gökhan Saral, mevcut ekonomik şartlara rağmen iyi bir takım oluşturduklarını belirtti. Saral, "Günü kurtarmıyoruz. Kulüplerde kayyum tehlikesi var. Biz her önlemi alıyoruz" diye konuştu.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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