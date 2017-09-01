 Bırakın gideyim – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Bırakın gideyim

    Bırakın gideyim

    Trabzonspor 'da için hareketli anlar yaşanıyor...

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta sahada yaşanan sıkıntıyı gidermek için alınmasını istediği Arjantinli oyuncu, Milan yönetimine "Bırakın gideyim" dedi. İtalyan ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ancak şu ana kadar hem Avrupa maçlarından da hem de ligde kadroya alınmayan oyuncu ayrılık için Milan yönetiminden anlayış istedi. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç birkaç gün önce yaptığı İtalya seferinde Milan kurmaylarına son teklifi sundu. Arjantinli 10 numaranın bonservisi için Milan'a 3 milyon euro öneren Meriç'in, ligde şampiyon ve ikinci olunması halinde de ekstra bonuslar teklif ettiği vurgulanıyor. Milano ekibinin birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor. Fırtına, ardından başka hamleler yapabilir.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:35
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