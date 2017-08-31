Zafer Bayramı mesajı
Trabzonspor, Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı: "Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zaferin 95. yıldönümünde, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:25
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