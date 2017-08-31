 Zafer Bayramı mesajı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Zafer Bayramı mesajı

    Zafer Bayramı mesajı
    Trabzonspor, Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı: "Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zaferin 95. yıldönümünde, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
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