 Yusuf yazıcı 20 milyon € – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    20 milyon €

    Yusuf yazıcı 20 milyon €

    20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesine “20 milyon euro’ya serbest kalır” maddesi konacak

    BORDO-mavili takımın parlayan isimlerinden 'ya her geçen gün yeni tekliflerin gelmesi üzerine yönetim gardını almaya hazırlanıyor. Liverpool, Manchester United, Sevilla, Lyon ve Ajax gibi kulüplerin birçok kez izlettiği oyuncunun Milli Takım'da da performansını katlaması durumunda çok daha gündeme geleceğini düşünen yönetim, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

    RAKAM ARTIRILABİLİR
    Bu konuda yönetim kurulu içerisinde yapılan değerlendirmede oyuncunun sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi konma fikri öne çıktı. Rakam konusunda henüz kesin kararını vermeyen yönetimin ücreti daha da üst seviyeye çekebileceği öğrenildi. Yusuf'un şartları düzeltilecek.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf yazıcı 20 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.