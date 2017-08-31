 Transfer için çalışıyoruz – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Transfer için çalışıyoruz

    Transfer için çalışıyoruz
    Trabzonspor, transferde en iyisini yapmak için gayret gösterildiğini bildirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Transferin bitmesine 10 gün kaldı. Doğru isimler için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Parası ödenirse her transfer yapılır ama eski hataların acı bedeli malum. Yakında iyi haberler vermek dileğiyle" denildi.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:27
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