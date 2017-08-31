 Trabzon’un 4 bankosu – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Trabzon’un 4 bankosu

    Trabzon’un 4 bankosu

    Mas, Durica, Olcay ve Pereira, Yanal’ın vazgeçemediği isimler oldu. Arkalarında ise Kucka ve Uğur var

    Mas, Durica, Pereira ve Olcay geride kalan 3 haftada 270 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimleri oldu. Bordo-mavili takımda ilk 3 haftada Kucka 268, Uğur 254, Yusuf Yazıcı 242, Okay 235, Onur 180, Bero 158, Bongonda 129, Burak 110, Rodallega 92, Esteban 90, N'Doye 88, Onazi 28, Yusuf Erdoğan 22 ve Abdülkadir 3 dakika süreyle sahada kaldı.

    BURAK, KUCKA VE OLCAY
    Ligin ilk 3 haftasında 6 gol kaydeden bordo-mavililerde skora en çok katkı sağlayan isimler ise Burak, Kucka ve Olcay oldu. Burak, 2 maçta attığı 3 golle takımın en skorer ismi oldu. Juraj Kucka 3 maçta 1 gol ve 1 asist, ise 3 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı. Ayrıca Rodallega 1 gol, Yusuf Yazıcı ile Mas ise 1'er asist ile skora katkı sağladı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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