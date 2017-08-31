Sosa ısrarı

Ersun Yanal'ın Sosa'nın direkt katkı yapacak bir isim olması nedeniyle 10 numara pozisyonu için bu oyuncunun transferinde çok ısrar ettiği ve bu nedenle farklı isimlere yönelinmediği öğrenildi.

Yönetime verdiği transfer listesinin bir numarasında yer alan Junuzovic için yapılan girişimlerde istenen aşamaya gelinememesi üzerine Sosa'yı ısrarla isteyen tecrübeli teknik adamın yönetime, "Hem ligi tanıyor, hem de orta sahada çok yönlü olarak görev yapabiliyor. Alınırsa takımımıza bir sınıf atlatabilir" yorumunda bulunduğu öğrenildi. Ersun Yanal'ın isteği üzerine Sosa ile yapılan görüşmelerde tüm imkanları zorlayan yönetim, oyuncudan sonra kulübü de ikna için uğraşıyor.