Serdar İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer listesindekiile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin transferinde aylardır uğraştığı'nın stoperi'nın durumu bugün netleşecek. Karadeniz ekibi daha önceile her konuda anlaşmış, kulübü'ı da şartlı olarak ikna etmişti. Serdar'ın ayrılık için resti ve sözleşmesini uzatmaması sonrası'nde mücadele edecek Rus ekibinin arayışa girdiği ve Trabzonspor'a" dediği belirtildi.Karadeniz ekibi, bu doğrultuda beklemeye geçerken,bir türlü istediği stoper takviyesini yapamadı.'da transfer döneminin bu gece sona erecek olması nedeniyle umutsuzluğa düşülürken; dün'nın'a geldiği haberi ortalığı salladı.futbolcunun sakatlığı nedeniyle geldiği amaile masaya oturduğu ve hatta kulübünü ikna ettiği öne sürülüyor. Bugün buolumlu sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğu vurgulanıyor.Serdar'ın babası Nihat Taşçı, önemli açıklamalar yaptı. "Serdar ve Trabzonspor bu transferin gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yaptı. Ancak Moskova'nın zaten sıkıntısı olan savunma hattına bir türlü transfer yapamaması nedeniyle iş bugüne kadar geldi" diyen Taşçı, şöyle devam etti: "Eğer 1 Eylül'e (yarın) kadar Spartak Moskova transfer yapamazsa Serdar'ı bırakmayabilirler. Serdar'ın sakatlığı da ciddi değil. Eğer Spartak Moskova stoper alırsa Serdar bayramda Trabzon'da olur. Olmazsa önümüzdeki sezon bedavaya gelir. Tabii Trabzonspor isterse."