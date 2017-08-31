 Serdar İstanbul'da – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Serdar İstanbul'da

    Serdar İstanbul'da

    Uzun zamandır transfer edilmek istenen Spartak Moskova’nın 30 yaşındaki savunmacısı, sakatlığı için geldiği İstanbul’da bordo-mavililerle masaya oturdu. ’nın kendi kulübünü ikna ettiği belirtiliyor

    Trabzonspor'un transfer listesindeki Serdar Taşçı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin transferinde aylardır uğraştığı Spartak Moskova'nın stoperi Taşçı'nın durumu bugün netleşecek. Karadeniz ekibi daha önce Serdar ile her konuda anlaşmış, kulübü Spartak'ı da şartlı olarak ikna etmişti. Serdar'ın ayrılık için resti ve sözleşmesini uzatmaması sonrası Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Rus ekibinin arayışa girdiği ve Trabzonspor'a "Stoper aldığımızda Serdar sizindir" dediği belirtildi.

    HABER ORTALIĞI SALLADI
    Karadeniz ekibi, bu doğrultuda beklemeye geçerken, Spartak Moskova bir türlü istediği stoper takviyesini yapamadı. Rusya'da transfer döneminin bu gece sona erecek olması nedeniyle umutsuzluğa düşülürken; dün Serdar Taşçı'nın İstanbul'a geldiği haberi ortalığı salladı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle geldiği ama Başkan Muharrem Usta ile masaya oturduğu ve hatta kulübünü ikna ettiği öne sürülüyor. Bugün bu transferin olumlu sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğu vurgulanıyor.

    TRABZONSPOR ÇOK UĞRAŞTI
    Serdar'ın babası Nihat Taşçı, önemli açıklamalar yaptı. "Serdar ve Trabzonspor bu transferin gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yaptı. Ancak Moskova'nın zaten sıkıntısı olan savunma hattına bir türlü transfer yapamaması nedeniyle iş bugüne kadar geldi" diyen Taşçı, şöyle devam etti: "Eğer 1 Eylül'e (yarın) kadar Spartak Moskova transfer yapamazsa Serdar'ı bırakmayabilirler. Serdar'ın sakatlığı da ciddi değil. Eğer Spartak Moskova stoper alırsa Serdar bayramda Trabzon'da olur. Olmazsa önümüzdeki sezon bedavaya gelir. Tabii Trabzonspor isterse."

    Yunus Emre SEL
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:06
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