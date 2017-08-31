 Onur Kıvrak'a özel terapi – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    'a özel terapi

    Onur Kıvrak'a özel terapi

    A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarının kadrosuna alınmayan Trabzonspor takım kaptanı kaleci 'a, Teknik Direktör Ersun Yanal moral verirken, takım arkadaşları da destek oldu.

    A Milli Futbol takımının yeni Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarının kadrosuna Trabzonspor takım kaptanı kaleci 'ı davet etmemesi sonrasında tecrübeli kaleciye hocası Ersun Yanal, yaşanan süreçten etkilenmemesi için moral veriyor. Başaralı eldivene takım arkadaşları da destek oluyor.

    Milli takımların U-17, U-18, U-19, U-21 ve A takım kadrolarına sakatlık sorunu yaşamadığı dönemlerde düzenli olarak çağrılan Onur Kıvrak'ın iyi bir performans ile başladığı yeni sezonda A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna alınamaması farklı yorumların yapılmasına neden olurken, başta Trabzonspor yönetimi ve Teknik Direktör Ersun Yanal, oluşan farklı ortamdan oyuncusunun etkilenmemesi için terapi uyguluyor.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, başarılı kalecinin, motivasyon bozukluğu içine girmemesi için büyük bir özen gösteriyor. Deneyimli teknik adam, milli arada Onur ile özel görüşmeler yaparak, oyuncusunun motivasyonunu üst seviyeye çıkarmaya çalışacak.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:07
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