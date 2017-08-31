Onazi için seferberlik

İngiltere’ye transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile teknik patron Ersun Yanal özel bir görüşme yaptı

İngiltere'ye transferi gerçekleşmediği için mutsuz olan Onazi için 'yeniden kazanma çalışması' yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero ile motive için özel görüşme yaptı. Orta saha rekabetinde Onazi'ye ihtiyaç duyan tecrübeli teknik adamın, "Şu an Okay ve Kucka'nın forma giymesi sürekli onların oynayacağı anlamına gelmiyor. Senin arzunu gördükçe o formayı alacağına inancım artıyor" dediği öğrenildi.



BU ŞEHRİ ÇOK SEVİYORUM

Onazi'nin de kendisini göstermek için antrenmanlarda üst düzey bir performans ortaya koyma sözü verdiği belirtildi. Yıldız oyuncunun, hocasına "Yavaş yavaş kendime geliyorum. Bu şehri ve takımı çok seviyorum. Kısa sürede bu süreci tam anlamıyla atlatacağını düşünüyorum" dediği vurgulandı.