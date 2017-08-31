 İzin sona erdi çalışma yapıldı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    İzin sona erdi çalışma yapıldı

    İzin sona erdi çalışma yapıldı
    MİLLİ maç nedeniyle lige verilen arada 3 günü izinli geçiren bordomavililer, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak G.Birliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Milli futbolcuların yer almadığı idman öncesi teknik direktör Ersun Yanal, takımı toplayarak Göztepe yenilgisi nedeniyle uyardı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
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