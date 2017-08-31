İzin sona erdi çalışma yapıldı
MİLLİ maç nedeniyle lige verilen arada 3 günü izinli geçiren bordomavililer, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak G.Birliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Milli futbolcuların yer almadığı idman öncesi teknik direktör Ersun Yanal, takımı toplayarak Göztepe yenilgisi nedeniyle uyardı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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