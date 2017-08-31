Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi

Trabzonspor'un parlayan isimlerinden Yusuf Yazıcı'ya her geçen gün yeni teklifler gelmesi üzerine yönetim gardını almaya hazırlanıyor.



Liverpool, Manchester United, Sevilla, Lyon ve Ajax gibi kulüplerin birçok kez izlettiği oyuncunun Milli Takım'da da performansını katlaması durumunda çok daha gündeme geleceğini düşünen yönetim, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayı amaçlıyor.



Bu konuda yönetim kurulu içerisinde yapılan değerlendirmede oyuncunun sözleşmesine, "20 Milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi konulması kararlaştırıldı. Bu konu üzerinde ikinci bir görüşme yapacak olan bordo-mavililerin, rakamı artırabileceği de gelen haberler arasında. Karadeniz ekibi tarihinde ilk kez bir oyuncunun sözleşmesine, "20 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi ekletecek.



