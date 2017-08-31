 Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi

    Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi

    Geçtiğimiz sezon devre arasının ardından gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yusuf Yazıcı için Trabzonspor tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.

    Trabzonspor'un parlayan isimlerinden Yusuf Yazıcı'ya her geçen gün yeni teklifler gelmesi üzerine yönetim gardını almaya hazırlanıyor.

    Liverpool, Manchester United, Sevilla, Lyon ve Ajax gibi kulüplerin birçok kez izlettiği oyuncunun Milli Takım'da da performansını katlaması durumunda çok daha gündeme geleceğini düşünen yönetim, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayı amaçlıyor.

    Bu konuda yönetim kurulu içerisinde yapılan değerlendirmede oyuncunun sözleşmesine, "20 Milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi konulması kararlaştırıldı. Bu konu üzerinde ikinci bir görüşme yapacak olan bordo-mavililerin, rakamı artırabileceği de gelen haberler arasında. Karadeniz ekibi tarihinde ilk kez bir oyuncunun sözleşmesine, "20 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi ekletecek.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:24
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