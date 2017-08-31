Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Geçtiğimiz sezon devre arasının ardından gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yusuf Yazıcı için Trabzonspor tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.
Trabzonspor'un parlayan isimlerinden Yusuf Yazıcı'ya her geçen gün yeni teklifler gelmesi üzerine yönetim gardını almaya hazırlanıyor.
Liverpool, Manchester United, Sevilla, Lyon ve Ajax gibi kulüplerin birçok kez izlettiği oyuncunun Milli Takım'da da performansını katlaması durumunda çok daha gündeme geleceğini düşünen yönetim, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayı amaçlıyor.
Bu konuda yönetim kurulu içerisinde yapılan değerlendirmede oyuncunun sözleşmesine, "20 Milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi konulması kararlaştırıldı. Bu konu üzerinde ikinci bir görüşme yapacak olan bordo-mavililerin, rakamı artırabileceği de gelen haberler arasında. Karadeniz ekibi tarihinde ilk kez bir oyuncunun sözleşmesine, "20 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi ekletecek.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:24
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Fenerbahçe'den Fred atağı
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Yorum
Salih Fair play kalktı avrupada yokuz yığın topçuları bonvervis ödeyebiliyoruz türkiye ligi için..
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Tolga’yı satmıyoruz
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Yorum
son olarak kiralık welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
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Son kombineler
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Yorum
aslanlar sahada kiralık olarak welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
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