Fırtına 9 eksikle çalıştı
Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıkların sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışmalarına yer verildi. Daha sonra ise topla birlikte çalışma gerçekleştirildi.
Ülkelerinin Milli Takım kamplarında yer alan yer alan Juraj Kucka, Jan Durica, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun ve Abdülkadir Ömür da antrenmana katılmadı. Ameliyat olan ve tedavi programı devam eden Castillo ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo mavililer, bu akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:14
-
Taraftarın sevgilisi Denayer geri döndü
Toplam 6
Yorum
gs taraftarı maiconun yanında hızlı bir stoper yani denayer çok iyi olur
-
Gençlerbirliği'nde Bakkal dönemi
Toplam 1
Yorum
Sezer Ya birsey yazmak istedim bu adam her ayrilanin yerine gelmek zorundami bu kadarda olmaz biraz insanda gurur olmasi lazim ama nerdeeeeeeee?
-
Salih Sion’a uçtu
Toplam 2
Yorum
Bravo Zaten orta sahası eksik takımın...Rotasyonda kullanırdınız işte tekniği olan bir oyuncu. Ama ozan varken neden oynatacaksın değil mi....
Fırtına 9 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.