 Fırtına 9 eksikle çalıştı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fırtına 9 eksikle çalıştı

    Fırtına 9 eksikle çalıştı

    Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıkların sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışmalarına yer verildi. Daha sonra ise topla birlikte çalışma gerçekleştirildi.

    Ülkelerinin Milli Takım kamplarında yer alan yer alan Juraj Kucka, Jan Durica, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun ve Abdülkadir Ömür da antrenmana katılmadı. Ameliyat olan ve tedavi programı devam eden Castillo ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo mavililer, bu akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:14
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