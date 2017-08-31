 Ersun Yanal ideal 11’ini arıyor – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Ersun Yanal ideal 11’ini arıyor

    Ersun Yanal ideal 11’ini arıyor

    Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 25 kişilik takım kadrosunda 18 futbolcusuna forma verdi, bütün maçlara farklı 11'ler ile çıktı.

    İlk hafta Konya karşılaşmasına Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Olcay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak ile başlayan Yanal, F.Bahçe derbisinde Onur ve Bero tercihleri ile ilk haftadan farklı olarak 11'de 2 değişiklik yaptı. Yanal,, 3'üncü haftada Göztepe karşısına sakat Burak'ın yerine Rodallega'ya şans tanırken, F.Bahçe karşısında ilk 11'de başlayan Bero'nun yerine ise yeniden Bongonda'ya görev verdi. Böylece 3 maça da farklı kadro ile çıkılmış oldu.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:04
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