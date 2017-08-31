Çörekçi sırasını bekliyor
YENİ transferler arasında Kamil Ahmet Çörekçi geride kalan 3 haftada forma şansı bulamayan tek isim oldu. Ersun Yanal, 25 yaşındaki savunmacıyı üç maçta da kadroya almasına rağmen yedek kulübesinden çıkarmadı. Çörekçi, "Ben idmanlarda sıkı çalışıyorum. Elbette ki hocamın forma vereceği günü bekliyorum" ifadesini kullandı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:41
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