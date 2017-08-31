Altı futbolcu hiç oynamadı
Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk 3 maçın tamamına farklı 11'ler ile çıkarken bazı futbolculara ise hiç şans tanımadı. Sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet ile gençler Uğurcan, Arda, Abdurrahim ve Batuhan ilk 3 haftada forma şansı bulamayan isimler oldu.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:30
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