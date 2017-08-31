58 maçta 24 kayıp
6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki takım istenen sonuçları alamadı. Bordo-mavili takım, Usta yönetimi göreve seçildikten sonra 7 Aralık'ta ligde Eskişehirspor maçıyla başlayan 58 maçlık dönemde 22 galibiyet, 24 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde etti. Takım geçen sezon Avrupa'ya gidemedi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:27
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