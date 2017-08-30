 Yanal uyaracak – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yanal uyaracak

    Yanal uyaracak

    Trabzonspor’un hocası, Göztepe yenilgisi nedeniyle futbolcularına uyarı yapacak: Kimsenin forması garanti değil, herkes kendini toparlasın

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, bugün G.Birliği maçı hazırlıklarına başlayacak olan oyuncularını ile toplantı gerçekleştirecek. Tecrübeli hocanın Göztepe yenilgisi sonrası gelen eleştirilerle ilgili, "Ben de yönetim de bu eleştirilerden nasibini alıyor. Önemli olan bu eleştirilere sahada güzel futbolla cevap verebilmek. Kimsenin yeri garanti değil. Herkes kendine çekidüzen versin" demesi bekleniyor. Yerel medya ve taraftarlar tarafından çok sert şekilde eleştirilen Yanal'ın kendisinin de bunlara göğüs germeye çalıştığı belirtildi.

    BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK
    Tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresine, "Beklentilerin oldukça yüksek olduğunun farkındayım. Bazı noktalara takviye gerekiyor, ardından gerçek cümüzü sahaya yansıtabileceğiz" dediği ifade edildi. Yanal'ın, transfer görüşmeleriyle ilgili her gün bilgi aldığı belirtildi.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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