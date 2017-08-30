 Sissoko’dan şok! – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’dan şok!

    Sissoko’dan şok!

    Fransız orta sahadan taraftara: Ayrılmıyorum. Bu seni üzdüyse beni takibi bırak

    Bordo-mavililerin uzun zamandır kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraştığı orta saha oyuncusu , sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden kendisine, "Ayrılmayı düşünmüyor musun?" diye soran bir Tottenham taraftarına, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum bu seni üzdüyse takibi bırakabilirsin" diye cevap verdi.

    28 yaşındaki Fransız yıldız, bordo-mavili taraftarların, "Come to Trabzonspor" çağrılarını ise cevapsız bıraktı. Tottenham'ın da sezon içerisinde alternatif olarak kullanmayı planladığı Sissoko'yu kiralık göndermekten büyük oranda vazgeçtiği ve bu nedenle transfer görüşmelerinin tıkandığı ifade edildi. Yönetim de tecrübeli futbolcu için artık girişimde bulunmuyor.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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