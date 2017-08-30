 Savaşa hazır – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Savaşa hazır

    Savaşa hazır
    transferiyle gölgede kalan 32 yaşındaki Kolombiyalı forvet, forma savaşına hazır. Burak'ın sakatlanmasıyla Göztepe maçında ilk 11 başlayan tecrübeli golcü 1 gole imza atmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Burak tam iyileşmezse yine hazır olan Rode'ye şans vermesi bekleniyor. Kolombiyalı yıldız, bordo mavili formayla çıktığı 17 maçta 7 gol atıp, 2 de asist yaptı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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