 Onazi’den mesaj – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’den mesaj

    Onazi’den mesaj
    İngiltere'nin Birmingham takımına transferi son anda gerçekleşmeyen Onazi, formasını özlediğini söyledi. 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha "Taraftarı çok özledim. Kaldığım için üzgün değilim. Bu şehri seviyorum. Bir an önce formamı giyip takımıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım en kısa zamanda oynarım" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onazi’den mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.