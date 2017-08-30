Onazi’den mesaj

İngiltere'nin Birmingham takımına transferi son anda gerçekleşmeyen Onazi, formasını özlediğini söyledi. 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha "Taraftarı çok özledim. Kaldığım için üzgün değilim. Bu şehri seviyorum. Bir an önce formamı giyip takımıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım en kısa zamanda oynarım" ifadelerini kullandı.