Menajerlerden Nani önerisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'ya menajerler eski F.Bahçeli Luis Nani'yi önerdi. Yönetim bu teklife sıcak bakmazken; yine de teknik direktör Ersun Yanal'a soruldu. Tecrübeli çalıştırıcının da bu ismi kesin bir dille reddetmesi üzerine görüşmelerin başlamadan sona erdiği ifade edildi. Ancak Nani adının yine de birçok yerde Trabzonspor ile anılması yönetimi rahatsız etti.