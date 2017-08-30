 İzin sona erdi çalışma vakti – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İzin sona erdi çalışma vakti

    İzin sona erdi çalışma vakti
    Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın ardından milli maç arası nedeniyle 3 gün dinlenen Trabzonspor'da izin bitiyor. Bugün 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo-mavililer, G.Birliği sınavının hazırlıklarına başlayacak.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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