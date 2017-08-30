İzin sona erdi çalışma vakti

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın ardından milli maç arası nedeniyle 3 gün dinlenen Trabzonspor'da izin bitiyor. Bugün 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo-mavililer, G.Birliği sınavının hazırlıklarına başlayacak.