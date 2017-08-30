 İhanetçi hain bir çete var – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İhanetçi hain bir çete var

    İhanetçi hain bir çete var
    TRABZONSPOR Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, Alper Saruhan'ın transferiyle ortaya atılan iddalara yanıt verdi, "Takımın başarısını önemsemeyen ihanetçi hain bir grup var. Bu kişilere sportif başarı ile cevap vereceğiz" dedi. Alper'in önceki dönemden kalan alacakları nedeniyle kulübe temlik koydurduğu iddia edilmişti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
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