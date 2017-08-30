İhanetçi hain bir çete var

TRABZONSPOR Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, Alper Saruhan'ın transferiyle ortaya atılan iddalara yanıt verdi, "Takımın başarısını önemsemeyen ihanetçi hain bir grup var. Bu kişilere sportif başarı ile cevap vereceğiz" dedi. Alper'in önceki dönemden kalan alacakları nedeniyle kulübe temlik koydurduğu iddia edilmişti.