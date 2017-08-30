Görüşmeler başlamadan bitti
Menajerlerin eski Fenerbahçeli Nani'yi, bordo-mavilelere önerisine Trabzonspor Teknik direktörü Ersun Yanal'dan olumsuz cevap geldi.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, menajerler eski Fenerbahçeli Nani'yi, bordo-mavilelere önerdi. Yönetim bu teklife sıcak bakmamasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal'a fikri soruldu. Yanal da Nani'yi istemeyince görüşmeler başlamadan bitti. Buna rağmen Nani isminin birçok yerde Trabzon ile anılması yönetimi rahatsız ediyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:36
-
Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
-
Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
-
Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
Görüşmeler başlamadan bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.