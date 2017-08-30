Gidecekler için kritik hafta

Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Luis İbanez ve Aykut Demir için kritik haftaya girildi. Yönetimin bu iki oyuncu ile de devam eden sözleşmelerini feshetme konusunda görüştüğü belirtildi. Sefa, Muhammet Demir, Zeki ve Medjani gibi isimlerle yollarını ayırmış, Aytaç Kara ise Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.