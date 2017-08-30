 Gidecekler için kritik hafta – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gidecekler için kritik hafta

    Gidecekler için kritik hafta
    Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Luis İbanez ve Aykut Demir için kritik haftaya girildi. Yönetimin bu iki oyuncu ile de devam eden sözleşmelerini feshetme konusunda görüştüğü belirtildi. Sefa, Muhammet Demir, Zeki ve Medjani gibi isimlerle yollarını ayırmış, Aytaç Kara ise Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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