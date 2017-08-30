Fabian Castillo forma giyebilir

Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süredir tedavisi devam eden Fabian Castillo'nun milli arada takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir sıkıntı yaşamaması halinde G.Birliği maçında forma giyebileceği ifade edildi. Onazi'nin de ilk 11'de oynaması bekleniyor.