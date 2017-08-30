 Fabian Castillo forma giyebilir – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Fabian Castillo forma giyebilir

    Fabian Castillo forma giyebilir
    Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süredir tedavisi devam eden Fabian Castillo'nun milli arada takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir sıkıntı yaşamaması halinde G.Birliği maçında forma giyebileceği ifade edildi. Onazi'nin de ilk 11'de oynaması bekleniyor.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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