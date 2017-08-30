Çember daralıyor

Trabzonspor, stoper ve orta sahaya birer takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, 8 Eylül’de birinci transfer ve tescil döneminin sona erecek olması transfer çemberini daralttı

50. yılda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor, transfer döneminin bitimine 10 gün kala henüz stoper ile orta sahaya takviye yapamadı. Takıma doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları kadrosuna katmak isteyen ve bu noktada birçok futbolcuyu gündemine alan bordo-mavililer, kalan kısa sürede transfer çalışmalarını tamamlamak istiyor.



SOSA&SERDAR TAŞÇI

Transfer dönemi boyunca birçok isim ile temasta bulunan ancak istediği sonuçları alamayan Trabzonspor yönetiminin, Milan'lı Jose Sosa ile Spartak Moskovalı Serdar Taşçı'yı kadroya katma konusunda ısrarlı. Uzun süredir bu noktada girişimlerini sürdüren, oyuncularla yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alan bordo-mavililerin, iki isim için kulüplerle de son görüşmeleri yaptığı belirtildi. Yönetici Gençağa Meriç önceki gün gittiği İtalya'da Milano devi ile 4 milyon euro karşılığında anlaşmıştı. Arjantinli 10 numara ile de yıllığı 3 milyon euro'ya el sıkışmıştı. Dün son detayları görüşen Meriç, yurda döndü ve Başkan Muharrem Usta ile durum değerlendirmesi yaparak transfere nokta koyacak.



OLCAY, HER GÜN ARIYOR

BU arada Olcay Şahan, Sosa'yı Trabzon'a gelmesi için ikna etmek adına hemen her gün arıyor ve mesajlaşıyor. Olcay'ın Sosa'ya, Trabzon hakkında oldukça olumlu sözler söylediği de öğrenildi. Burak Yılmaz, Trabzonspor'a transfer olmadan önce oyuncuya, "Seninle Trabzonspor daha güzel olacak" diyerek gelmesi yönünde çağrıda bulunan Olcay'ın, Sosa için yaptığı girişimler yönetim tarafından taktir edildi. Olcay'ın ayrıca Sosa'ya maç öncesi takım otobüsünden görüntüler ve galibiyet sonrası soyunma odası fotoğraflar attığı da iddia edildi.



Yunus Emre SEL