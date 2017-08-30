Çember daralıyor
Trabzonspor, stoper ve orta sahaya birer takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, 8 Eylül’de birinci transfer ve tescil döneminin sona erecek olması transfer çemberini daralttı
SOSA&SERDAR TAŞÇI
Transfer dönemi boyunca birçok isim ile temasta bulunan ancak istediği sonuçları alamayan Trabzonspor yönetiminin, Milan'lı Jose Sosa ile Spartak Moskovalı Serdar Taşçı'yı kadroya katma konusunda ısrarlı. Uzun süredir bu noktada girişimlerini sürdüren, oyuncularla yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alan bordo-mavililerin, iki isim için kulüplerle de son görüşmeleri yaptığı belirtildi. Yönetici Gençağa Meriç önceki gün gittiği İtalya'da Milano devi ile 4 milyon euro karşılığında anlaşmıştı. Arjantinli 10 numara ile de yıllığı 3 milyon euro'ya el sıkışmıştı. Dün son detayları görüşen Meriç, yurda döndü ve Başkan Muharrem Usta ile durum değerlendirmesi yaparak transfere nokta koyacak.
OLCAY, HER GÜN ARIYOR
BU arada Olcay Şahan, Sosa'yı Trabzon'a gelmesi için ikna etmek adına hemen her gün arıyor ve mesajlaşıyor. Olcay'ın Sosa'ya, Trabzon hakkında oldukça olumlu sözler söylediği de öğrenildi. Burak Yılmaz, Trabzonspor'a transfer olmadan önce oyuncuya, "Seninle Trabzonspor daha güzel olacak" diyerek gelmesi yönünde çağrıda bulunan Olcay'ın, Sosa için yaptığı girişimler yönetim tarafından taktir edildi. Olcay'ın ayrıca Sosa'ya maç öncesi takım otobüsünden görüntüler ve galibiyet sonrası soyunma odası fotoğraflar attığı da iddia edildi.
Yunus Emre SEL
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:36
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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