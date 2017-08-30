 Cebeci’ye milli davet – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Cebeci’ye milli davet

    Cebeci’ye milli davet
    U15 Milli Takımı'nın, 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Nedim Yiğit yönetimindeki U15 Genç Milli Takımı'nın aday kadrosuna Trabzonspor'dan sadece 2003 doğumlu orta saha davet edildi. Futbolcular pazartesi toplanacak.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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