 Bingöl için teklif – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bingöl için teklif

    Bingöl için teklif

    Fırtına, Göztepe'nin 24 yaşındaki orta sahası Tayfur Bingöl'ün peşinde...

    3-2 kaybedilen maçta iyi bir performans sergileyen ve Trabzonspor kalesine şık bir gol atan genç oyuncu için İzmir ekibiyle temasa geçildiği iddia edildi.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın     hayran kaldığı ve kadro genişliği açısından transferine onay verdiği orta saha için yönetimin düğmeye bastığı öğrenildi. Bordo-mavili kurmaylar Göztepe'ye ilk teklifini iletirken, transferin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Bu transfer için İbanez de Göztepe'ye teklif edilebilir.

    Geçen sezon Ege temsilcisinin     Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Bingöl, forma giydiği 38 maçta 7 gol atıp, 16 da asist yapmayı bilmişti.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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