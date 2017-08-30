Bingöl için teklif
Fırtına, Göztepe'nin 24 yaşındaki orta sahası Tayfur Bingöl'ün peşinde...
3-2 kaybedilen maçta iyi bir performans sergileyen ve Trabzonspor kalesine şık bir gol atan genç oyuncu için İzmir ekibiyle temasa geçildiği iddia edildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın hayran kaldığı ve kadro genişliği açısından transferine onay verdiği orta saha için yönetimin düğmeye bastığı öğrenildi. Bordo-mavili kurmaylar Göztepe'ye ilk teklifini iletirken, transferin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Bu transfer için İbanez de Göztepe'ye teklif edilebilir.
Geçen sezon Ege temsilcisinin Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Bingöl, forma giydiği 38 maçta 7 gol atıp, 16 da asist yapmayı bilmişti.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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