Bayramlaşma cumartesi günü

Trabzonspor 'da bayramlaşma töreni, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bayramın ikinci günü 15.00'te gerçekleştirilecek ve Başkan Muharrem Usta ve futbolcuların katılacağı törene tüm camia davet edildi.