 Bayramlaşma cumartesi günü – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bayramlaşma cumartesi günü

    Bayramlaşma cumartesi günü
    Trabzonspor 'da bayramlaşma töreni, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bayramın ikinci günü 15.00'te gerçekleştirilecek ve Başkan Muharrem Usta ve futbolcuların katılacağı törene tüm camia davet edildi.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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