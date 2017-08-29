Trabzonspor'dan transfer hamlesi
Transfer çalışmalarına ara vermeyen Trabzonspor, Göztepe'de forma giyen 24 yaşındaki Tayfur Bingöl için harekete geçti.
Orta saha için Sissoko, Sosa ve Junuzovic gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren bordo mavili ekibin gündemindeki isim Tayfur Bingöl!
Trabzonspor'un Göztepe'ye 3-2 kaybettiği karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu için kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.
Ersun Yanal'ın çok beğendiği ve "Takımda görmek isterim" şeklinde rapor verdiği Tayfur için Trabzonspor, Göztepe'ye ilk resmi teklifini iletilirken şimdi İzmir temsilcisinin vereceği cevabı bekliyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:38
-
Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 21
Yorum
kaleci sorunu var burnunun dibindeki berke özeri al başkan..fenerin geleceği bu adamdır..
-
Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 21
Yorum
Dur Adam cl oynayacak Aziz baskan nerede oynatacak
-
F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 8
Yorum
fb 1907 hahaha güzel tespit kardeşim :):)
Trabzonspor'dan transfer hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.