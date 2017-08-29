 Trabzonspor'dan transfer hamlesi – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Trabzonspor'dan transfer hamlesi

    Trabzonspor'dan transfer hamlesi

    Transfer çalışmalarına ara vermeyen Trabzonspor, Göztepe'de forma giyen 24 yaşındaki Tayfur Bingöl için harekete geçti.

    Orta saha için Sissoko, Sosa ve Junuzovic gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren bordo mavili ekibin gündemindeki isim Tayfur Bingöl!

    Trabzonspor'un Göztepe'ye 3-2 kaybettiği karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu için kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

    Ersun Yanal'ın çok beğendiği ve "Takımda görmek isterim" şeklinde rapor verdiği Tayfur için Trabzonspor, Göztepe'ye ilk resmi teklifini iletilirken şimdi İzmir temsilcisinin vereceği cevabı bekliyor.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:38
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