Trabzonspor'da erken revizyon
50. yılında şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan çıkarmasına rağmen son maçta Göztepe karşısında oynanan futbol, Ersun Yanal'ı erken revizyon planlaması yapmaya itti. Deplasmanda oynanan son maçtaki futboldan memnun kalmayan deneyimli teknik adam, lige verilen milli arada eksiklerin giderilmesi için yoğun mesai harcayacak. Bir taraftan takıma katılması gündemde olan transferlerin de gelmesini bekleyen Yanal, diğer taraftan orta sahada yapacağı değişimle hem savunmayı hem de forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor.
Castillo dönüyor
Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süredir tedavisi devam eden Fabian Castillo'nun sakatlığının iyiye gittiği ve lige verilen milli arada takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir sıkıntı yaşamaması halinde Gençlerbirliği maçında forma giyebileceği ifade edildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Castillo ile birlikte Onazi'ye de ilk on birde şans vermesi bekleniyor.
Ersun Yanal yeni isimleri bekliyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 8 Eylül'de sona erecek olan transfer tescil dönemine kadar savunmaya ve orta sahaya istediği transferlerin sonuçlanması bekliyor. Takıma doğrudan katkı yapacak oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililerde Sosa ve Serdar Taşcı transferleri gündemdeki yerini korurken, kısa zamanda bu isimlerin resmiyet kazanması bekleniyor. Söz konusu oyuncuların takıma katılması noktasında önemli bir mesafe alan Karadeniz ekibi, bayram tatili nedeniyle kulüplerle yaptığı görüşmeleri ise bir an önce sonuçlandırmayı hedefliyor.
Bayramda çalışmalar sürecek
Trabzonspor, Süper Ligin 4. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 19:00'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Göztepe maçı sonrası oyuncularına izin veren Yanal'ın bayramda ise hazırlıklara ara vermeden devam etmesi bekleniyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:57
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Beşiktaş'ta bütçe eksiye geçti!
Toplam 6
Yorum
KARAKARTAL SİZDE GÖRECEKSİNİZ BEŞİKTAŞ TÜM ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK BU SENE YİNE ŞAMPİYONUZ KİMSE UMUTLANMASIN BOŞ YERE
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 32
Yorum
espanyol feguli iyileşip arda gelirse belhanda ve gomisin etkinliğinin artacağını takımın daha olgun oynayacağını duşunuyorum
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 8
Yorum
ferhat ya bu iş bu kadar zormu.bız taraftar olarak görüyoruz stoper sol bek iki yönlü orta saha forvet sag acık lazım aykutla baskan göremıyomu
Trabzonspor'da erken revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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