 Sissoko’ya İnter kancası! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Sissoko’ya İnter kancası!

    Sissoko’ya İnter kancası!
    Trabzonspor'un orta sahada alternatiflerinden birisi olan Moussa Sissoko için İnter devreye girdi. Sky Italia'da yer alan haberde; İtalyan ekibinin 28 yaşındaki Fransız yıldızı kiralamak için girişimde bulunduğu belirtildi... Tottenham ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Moussa Sissoko, bu sezon 3 maçta 88 dakika sahada kaldı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:49
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