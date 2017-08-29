Sissoko’ya İnter kancası!

Trabzonspor'un orta sahada alternatiflerinden birisi olan Moussa Sissoko için İnter devreye girdi. Sky Italia'da yer alan haberde; İtalyan ekibinin 28 yaşındaki Fransız yıldızı kiralamak için girişimde bulunduğu belirtildi... Tottenham ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Moussa Sissoko, bu sezon 3 maçta 88 dakika sahada kaldı.