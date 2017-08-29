 Nani'yi ister misiniz? – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'yi ister misiniz?

    Nani'yi ister misiniz?

    Milli arayı iyi değerlendirip kadrosuna takviye yapman isteyen 'a menajerler, eski Fenerbahçeli oyuncu Luis 'yi önerdi. Bordo-Mavililer, bu transfere sıcak bakıyor.

    Spor Toto Süper Lig'e 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başlayan milli arayı iyi değerlendirip kadrosuna takviyelerde bulunmak istiyor.

    ÖNCELİK SERDAR VE SOSA'DA
    Trabzonspor'da Sosa ve Serdar transferleri ön planda tutulurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

    NANİ'Yİ İSTER MİSİNİZ?
    Bordo Mavililerin Valencia'nın Portekizli milli yıldız ile temas halinde bulunduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den 8,5 milyon Euro bedelle Valencia'ya transfer olan deneyimli kanat oyuncusu burada istediğini bulamadı. Menajerler aracılığı ile haber yollayan Nani'nin Türkiye'de oynama istediği bulunduğu öğrenilirken Bordo Mavililerin oyuncu için araştırma yapacağı kaydedildi.

    SAKATLIĞI VAR
    Öte yandan Nani'nin diz sakatlığının bulunması Bordo Mavili cephede soru işaretleri bıraktı. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu geçtiğimiz sene Valencia forması altında çıktı 26 maçta 5 gol atıp 8'de asist yaptı.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nani'yi ister misiniz? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.