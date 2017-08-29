 Kamil sırasını bekliyor – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Kamil sırasını bekliyor

    Kamil sırasını bekliyor
    Yeni transferler arasında geride kalan 3 haftada forma şansı bulamayan tek isim oldu. Ersun Yanal, 25 yaşındaki savunmacıyı üç maçta da kadroya almasına rağmen yedek kulübesinden çıkarmadı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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